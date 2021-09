Am Donnerstag, 21. Oktober, gastiert die Kölner Rockband HB & The Random Players im Karo. Es ist in diesem Jahr in der Location am Herzogenring die zweite Konzert-Veranstaltung auf dem Weg zur Normalität.



Wesel. HB Hövelmann ist ein ausgezeichneter Gitarrist, Crooner und Performer. Seine humorvolle und leidenschaftliche Darbietung lässt niemanden kalt. Mit Henrik Herzmann am Bass und Tobias Sauter am Schlagzeug hat er eine exzellente Rhythmusgruppe an seiner Seite, die ihn schalten und walten lässt. HB Hövelmann & The Random Players lassen es krachen, immer strikt gemäß ihres Mottos: "If Rock´n Roll is not enough!".

Quartett vom Niederrhein eröffnen den Abend

Die Special Friends werden den Abend eröffnen. Das Rock-Quartett vom Niederrhein spielt sich durch eine gelungene Auswahl an Klassikern der Rock-Geschichte. Tom Petty, die Stones und The Who stehen auf dem Programm und vieles mehr.

Der Einlass für das Konzert beginnt ab 19 Uhr. Start ist um etwa 20 Uhr. Der Eintrittspreis für das Konzert beträgt zehn Euro. Reservierungen sind möglich unter jz-karo@gmx.de oder unter Tel. 0281/3009999.

Der Konzertbesuch ist nur unter den 3G-Regelungen möglich für Geimpfte und Genesene. Nicht Geimpfte oder Nicht-Genesene müssen einen negativen PCR-Test vorweisen.