Der Kreis Kleve hat das Jugendfestival Courage, das für Samstag, 6. Juni 2020 im Park von Schloss Moyland geplant war, abgesagt. „Aufgrund der Verbreitung der Corona-Infektionen kann der Kreis Kleve die erforderlichen umfangreichen Planungen und Vorbereitungen, die derzeit mit Hochdruck erfolgen würden, nicht in Angriff nehmen“, so Landrat Wolfgang Spreen.

Zahlreiche kleine und große Courage-Fans haben bereits ihr Ticket im Online-Ticket-Shop erworben. Der Kreis Kleve hat das weitere Vorgehen mit dem Ticketshop besprochen. Die Käuferinnen und Käufer müssen sich nicht selbst aktiv beim Online-Ticket-Shop melden. Vielmehr werden die gezahlten Beträge in einigen Tagen automatisch dorthin erstattet, von wo die Zahlung die Kundinnen und Kunden beim Kauf erfolgt ist.

Auch die diesjährigen Kreis Klever KulTourtage fallen aus