.KLEVE-MATERBORN. Am Sonntag, 19. Januar 2020 ab 14 Uhr war es wieder soweit, die Karnevalsgesellsch. CKH hatte zur großen Materborner-Senioren-Sitzung bei Kaffee & Kuchen (im Eintrittspreis enthalten) in die Mehrzweckhalle geladen und gekommen waren viele in bunten Kostümen.

Nach dem obligatorischen Kaffee und Kuchen wurde den „Oldies“ ab etwa 14:30 Uhr ein buntes karnevalistisches Unterhaltungsprogramm vom Feinsten geboten.

Eröffnet wurde das Ganze mit einem Show-Tanz -Trolls - der „Krümel“ (KG Funkturm Hau). Mit den „2 Lausbuben“ aus der Karnevalshochburg, zweistimmiges Gesangs-Entertainment zur Gitarrenbegleitung und einem Showtanz – like a Satellit – der KG Fidelitas Materborn ging es im Programm nahtlos weiter. Der heimatliche Sänger „Hermann Seeger“ und die „allraound boys“ ließen es sich nicht nehmen die Senioren mit entspr. Liedern zu unterhalten. Einen Solotanz der Sonderklasse präsentierte „Julia Waszut“ (KG Funkturm Hau). Kodderschnauze „Hilla Heien“ brillierte vor und auf der Bühne, oftmals aus dem Stegreif, das Publikum einbeziehend.

Gegen Programm Ende dann das Männerballett „Froschkönige“ mit dem Tanz James Bond rettet den Quaker - (KG Brejpott-Quaker Kellen) – herrlich, lustig, witzig und urkomisch…!

Mit der Tulpenprinzessin Lore Dana I aus Bedburg.- Hau und dem Klever Narrenoberhaupt „Marc der Steuernde“ samt großem Gefolge, erlebten die Närrinnen und Narren im Saal turbulente Höhepunkte. Mit Liedern zum Mitsingen und Tänzen wurde stimmungsvolle gute Laune verbreitet.

Erstaunlich wie die ältere Generation sich unterhalten lässt und mit Freude bei der Sache war, das war einfach spitzenmäßige Unterhaltung auf hohem Niveau. Damit ist der Saalkarneval in der Ortschaft Materborn in diesem Jahr eröffnet