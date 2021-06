Alle haben es gehofft, doch wer hätte geahnt, dass es tatsächlich wahr werden würde: kurz vor den Sommerferien und der Spielzeitpause darf noch eines der vielen verschobenen Konzerte realisiert werden. Kleves Konzertpublikum freut sich auf das Reihenkonzert am Dienstag, 22. Juni, 20 Uhr, in der Stadthalle. Auftreten wird die junge Saxophonistin Asya Fateyeva, begleitet vom "dogma chamber orchestra" unter der Leitung von Mikhail Gurewitsch.

Die auf der Krim geborene Solistin Asya Fateyeva verbindet die Leidenschaft russischer Seele mit der klassischen Schule des französischen Saxophon-Spiels. Die Liste ihrer Auszeichnungen und Stipendien ist lang. Schon mit 17 Jahren studierte sie in Köln bei Daniel Gauthier, dem Klever Publikum bekannt vom "Alliage Quintett". Seit 2014 unterrichtet sie selbst Saxophon an der Musikhochschule Münster.

Beste Begleitung

Das "dogma chamber orchestra" kommt erneut aus dem Detmolder Raum nach Kleve und steht für pure Energie auf dem Podium. Unter der Leitung von Mikhail Gurewitsch vereint es solistische Impulse der Persönlichkeiten seiner Mitglieder mit bedingungslosem Ensemble-Geist und versteht das Konzertgeschehen als Dialog mit dem Publikum.

Werke von Marcello, Vivaldi und Cimarosa

Gemeinsam legen Orchester und Solistin in diesem Konzert einen Klang-Mantel aus Werken von Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi und Domenico Cimarosa an. Die Konzerte von Marcello und Cimarosa wurden ursprünglich für Oboe komponiert, zur ihrer Entstehungszeit gab es das Saxophon noch nicht. Vivaldis Concerto d-moll op. 3 aus „L’Estro Armonico“ und Mendelssohns Streichersinfonie Nr. 2 sind die Orchesterstücke des Konzertabends, bevor Orchesterleiter Mikhail Gurewitsch mit „Songs for Strings“ aus eigener Feder zusätzliche Klangfarben beisteuert.

Karten gibt's hier

Die Karten für das Konzert kosten 18 Euro, Schüler und Studenten zahlen 9 Euro, und sind u.a. erhältlich im Rathaus, Info-Tel: 02821/84450. Der Einlass startet um 19 Uhr, das Konzert dauert ca. 80 Minuten ohne Pause. Aufgrund der Corona-Vorschriften gibt es weiterhin keine Konzerteinführung und keine Bewirtung. Besucher werden beim Kartenkauf zur Rückverfolgung ihrer Sitzplätze registriert. Jeder muss einen negativen Coronatest, Imfpschutz oder eine Genesung nachweisen. Um Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln wird gebeten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist verpflichtend.