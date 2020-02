Jetzt starten die ersten Karnevalszüge. In diesem Jahr haben die Karnevalsgesellschaft Krunekroane, die Gemeinde Kranenburg und die Kreispolizeibehörde Kleve wieder die Initiative „Jeck und Sicher“ aufleben lassen. Bereits im letzten Jahr waren alle Besucher dazu aufgefordert worden, ohne Glasflaschen zum Zug zu erscheinen. Na wenn das mal nicht eine gute Sache ist! Denn wer hat schon Lust nach oder während der Zug läuft, in Glasscherben zu treten? Oder noch schlimmer: welche Mutter möchte mit ihrem Kind zum Krankenhaus fahren, weil es sich beim Kamelle aufheben an einer Glasscherbe verletzt hat? Ganz zu schweigen von eventuell herumfliegenden Glasflaschen. Wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen, aber Vorsicht ist bekanntlich die Mutter der Porzellankiste! Vielleicht nehmen sich auch andere Städte ein Beispiel daran.