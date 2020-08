Summerfeeling auf dem Spoykanal

Als musikalische Überraschung legte am Freitag, dem 31. Juli ein Floss der Firma Flussfeuer ab, um zwischen Hochschule und Königsgarten für gute Stimmung zu sorgen. Sängerin Bo Shannon und Sänger Jay Harm unterhielten mit schmissigen Songs und jeder Menge guter Laune die Anwesenden. Die Zuschauer am Ufer, egal ob Ausflügler, Anwohner auf den Balkonen oder Gäste in den anliegenden Restaurants freute es und sie spendeten reichlich Applaus. Eine tolle Idee für einen sonnigen Freitagnachmittag in Kleve.