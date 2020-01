Kreis Kleve. Ein „Hauch von Frühling“, wie Barbara Stephan, Geschäftsführerin der Haus Freudenberg GmbH, es nannte, war bereits eingezogen. In leuchtenden Farben schmückten blumige Dekorationen den Speisesaal am Werkstatt-Standort Goch, als 95 Absolventen des Berufsbildungsbereiches losgesprochen wurden. Immer einen Schritt voraus ist Haus Freudenberg doch nicht nur beim Blumenschmuck aus dem hauseigenen Floranta’s, sondern auch in der beruflichen Bildung.

Unter dem Motto „Bildung, Arbeit, Perspektiven – für jeden“, welches gelebte Philosophie in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung im Kreis Kleve ist, feierten die Beschäftigten nun ihren Abschluss nach rund zweijähriger Maßnahme und damit den Übergang in den Arbeitsbereich. „Wir sind Vorreiter mit unseren Möglichkeiten und Angeboten der beruflichen Bildung und an deren Weiterentwicklung auf Bundesebene beteiligt.“, fasste Barbara Stephan zusammen. Seit 2014 lädt der Berufsbildungsbereich von Haus Freudenberg im Anschluss an die 27-monatige Ausbildungszeit in sechs verschiedenen Berufsfeldern zur Lossprechung ein. Der Aufbau der Maßnahme ist angelehnt an die Rahmenpläne der Vollausbildung und erfolgt nach einem dreimonatigen Eingangsverfahren, in dem Fähigkeiten, Möglichkeiten und Ziele der Menschen individuell eingeschätzt werden. Für Danilo Bauer, Fachbereichsleiter des Berufsbildungsbereichs in Haus Freudenberg, ist vor allem die persönliche Entwicklung der Beteiligten elementar: „Viele von ihnen sind über sich hinausgewachsen. Das zu begleiten, war uns eine große Freude“, sagte er. Gemeinsam mit seinem Team, unter Leitung von Beatrix Heistermann (Sozialer Dienst), stellte dieBereiche und Module der beruflichen Bildung an den acht Standorten vor. Ihre Ausbildung absolvierten die „Azubis“ in den Berufsbildern Tischler, Gärtner Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Fachkraft für Lager/Logistik, Hauswirtschafter, Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und Metallbauer.

Jeder Absolvent nahm aus den Händen von Geschäftsführerin Barbara Stephan sein persönliches Abschluss-Zertifikat entgegen. Rund 200 Gäste feierten mit den stolzen ehemaligen Teilnehmern des Berufsbildungsbereichs eine gesellige Lossprechung.