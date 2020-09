Kleve. Kleves älteste Bürgerin Elisabeth Fonk feierte am 31. August ihren 107. Geburtstag. Die Jubilarin hat ihr Leben lang in der Schwanenstadt gelebt. Früher in Bahnhofsnähe, heute im Seniorenzentrum Herz-Jesu-Kloster am Hagsche Poort. „Hier bin ich sehr gut aufgehoben“, findet sie. Die Bewohnerinnen des Seniorenzentrums leben in kleinen Wohngruppen, in Wohngemeinschaften. Die Abläufe sind so routiniert wie herzlich. Gefeiert wird im kleinen Kreis – mit Kaffee, Kuchen und einem Lächeln auf den Lippen. ^Foto: KAN