Am Freitag, 28. Mai, lädt das Familienforum Kermisdahl des SOS-Kinderdorf Niederrheins von 14 bis 16 Uhr zum „Tag der Nachbarn“ ein – eine Initiative zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders.

Kleve. Auf dem Gelände des Familienforums Kermisdahl an der Kalkarer Straße 2 in der Klever Unterstadt freuen sich die Mitarbeitenden über Besuch aus der Nachbarschaft. „Wir bedauern sehr, dass die Menschen in unserer Nachbarschaft durch die Corona-Pandemie in den letzten Monaten nur sehr begrenzt zu uns ins Familienforum kommen konnten. Umso mehr freuen wir uns darauf, an diesem Tag Bekannte wiederzusehen, neue Menschen kennenzulernen und uns auszutauschen“, sagt Katja Hendrix, Koordinatorin des Familiencafés und der offenen Angebote. Mit kleinen Aktionen und Gewinnen, leckeren Waffeln und gesunden Obstspießen „To-Go“ stellt sich das Familienforum vor.

Offener Raum für Begegnung

Das Familienforum Kermisdahl an der Kalkarer Straße vereint die SOS-InKita und das NRW-Familienzentrum, das Kinder- und Jugendcafé Hope und das Familiencafé als offenen Raum der Begegnung in der Klever Unterstadt für alle Menschen aus dem Quartier. Angesichts der anhaltenden Pandemie wird auf eine Corona-konforme Umsetzung der kleinen Aktion geachtet.

Der Tag der Nachbarn ist eine deutschlandweite Initiative der nebenan.de-Stiftung. Immer am letzten Freitag im Mai treffen sich Menschen in ihrer Nachbarschaft - unabhängig von Herkunft, Einkommen, Alter, sozialer Schicht oder religiöser Zugehörigkeit - zu einem Nachbarschaftsfest. Corona-bedingt findet der Tag der Nachbarn auch in diesem Jahr im kleinen Rahmen statt.