Ich werde sie auch irgendwie vermissen...

...denn sie ist ja nun eine ganze Zeit ganz nah und wird es auch noch eine kleine Weile bleiben. Bis sich die Corona-Pandemie in diesem Jahr von uns verabschieden wird. Diese Aussicht beruht nicht etwa auf Aussagen irgendwelcher Wissenschaftler oder Politiker. Nein. Sie ist schlichtweg Ausdruck meines Optimismus, der sich - so habe ich es mir vorgenommen - in diesem Jahr wieder ausbreiten soll.

Und je mehr ich darüber nachdenke und mich die Vorfreude auf die neue Normalität einnimmt, desto deutlicher wird allerdings auch der Wehmut. Die Pandemie hatte nämlich auch was Gutes: Sie hat einige Menschen in meinem Umfeld entlarvt, ihnen die Masken entrissen und offenbart, wie kritikunfähig, egoistisch und vor allem emphatielos sie sind. Jene Blender, deren schöner Schein durch die Pandemie erloschen ist. Das war und ist wohltuend befreiend.

Werden wir also schon bald der neuen Normalität ihren Raum geben, ihn gestalten und uns in ihm bewegen. Schöne Aussichten.

In diesem Sinne: Euch allen ein frohes, gesundes, erfüllendes neues Jahr!!!