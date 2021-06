Gemeinsam mit den Klever Einzelhändlern heißt die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) mit der Stadtverwaltung die Besucher nach den weiteren Corona-Lockerungen in der Klever Innenstadt willkommen!



Kleve. 1500 bunte Blumen als Geschenk für die Besucher und Auftritte der Artisten des Weihnachtszirkus bringen am 4. und 5. Juni Farbe und reges Treiben in die Fußgängerzone. Teilnehmende Geschäfte verteilen Gerbera (solange der Vorrat reicht) und die Artisten des Weihnachtszirkus unterhalten die Besucher an wechselnden Standorten am Freitag zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 16 Uhr mit Jonglage und Seiltanz. Dazu wird der Clown für lustige Stimmung sorgen.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder Einkaufen ohne Test möglich ist und die geöffnete Außengastronomie zu einer lebendigen Atmosphäre in er Innenstadt beiträgt,“ so Dr. Joachim Rasch, Geschäftsführer der WTM.

Als besonderes Geschenk an die Besucher wird die Stadt Kleve an diesen beiden Tagen auf die Parkgebühren verzichten.