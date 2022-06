Kleve: SANIERUNG DER RINGSTRASSE BEGINNT AM MONTAG, 20.06.2022

Ab dem 20.06.2022 wird an der Ringstraße in Kleve gebaut. Gemeinsam mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW sowie den Stadtwerken Kleve müssen Kanalisation sowie Hausanschlüsse und Versorgungsleitungen im Bereich der Ringstraße erneuert werden. Zusätzlich wird der Verkehrsraum umgestaltet. Im Zuge des Ausbaus werden die Haltestellen und Gehwege im Bereich der Ringstraße barrierefrei umgebaut. Die Querungsbereiche an Einmündungen und Kreuzungen werden in diesem Rahmen mit sogenannten taktilen Leitelementen für zu Fuß Gehende sowie mit Rampen für Rollstuhlfahrende ausgestattet. Nicht zuletzt wird die Straßenbeleuchtung erneuert und auf LED-Technik umgestellt. Insgesamt wird mit einer Bauzeit von 18 Monaten gerechnet.

Die Sanierung der Ringstraße teilt sich aufgrund des großen Umfangs der Baumaßnahmen in drei verschiedene Bauabschnitte auf.

