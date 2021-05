Eigentlich sollten es nur eine kleine Aktion nebenbei werden, aber inzwischen ist das Projekt der Messdienergemeinchaft St. Willibrord Kleve immer größer geworden.

Gemeinsam sammeln die Messdienergemeinschaft St. Willibrord Kleve und das Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kleve-Kellen Alltagsmasken für die Aktion „Rheinhausen hilft international“.

Gesammelt werden gut erhaltene und hygienisch saubere Stoffmasken, die dann über die Aktion „Rheinhausen hilft international“ Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen.

Denn diese Masken werden in Länder dieser Erde verschickt, in denen es sonst gar keine Masken geben würde.

Am Konrad-Adenauer-Gymnasium wurde eigens eine Spendenbox für diese Aktion aufgestellt. Wer eine größere Menge spenden möchte, wendet sich per Mail an messdiener@st-willibrord-kleve.de.