Schon seit April diesen Jahres hat die Gesamtschule ihr eigenes Schulprogramm zusammengestellt. Vorausgegangen sind dazu viele Monate der intensiven Arbeit zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Kleve. "Uns alles war wichtig, dass wir an diesem gemeinsamen Projekt mitwirken durften und eigene Ideen mit einbringen konnten," erklärt Zara Rickes, Schülervetreterin der Q2. Sie ist, gemeinsam mit Frederik Jahnsen, der erste Jahrgang der Gesamtschule, der das Abitur absolvieren wird. So sind in der Entwicklung acht Säulen des Schulprogrammes entstanden. Neben dem Lernkonzept, der Nachhaltigkeit, dem Ganztag, der Vielfalt, den Bildungswegen, der Digitalisierung, der Mitwirkung und nicht zuletzt der Schule als Team, haben es sich Schüler, Lehrer und Eltern zur Aufgabe gemacht, dieses Konzept zu leben und ständig weiterzuentwickeln. "Schule ist dynamisch, hier ändert sich immer mal wieder etwas und es ist ein ständiger Prozess, der von allen begleitet werden sollte", erklärt der didaktische Leiter Stefan Püplichhuisen. "Für mich war es schon von Anbeginn wichtig, dass ich weiß, welche Schule ich einmal besuchen möchte und habe mich deshalb schon früh mit dem Schulprogramm auseinander gesetzt. Es ist für mich einfach verständlich gewesen und ich konnte mich gut orientieren", erklärt Tina Bromand, Schülerin der 10. Klasse. Das neue Schulprogramm, das unterstützt wird durch Icons ist auf der Internetseite der Schule unter www.ge.kleve.de zu finden.