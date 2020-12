Es ist gute Tradition an der Grundschule in Reichswalde, sich den Heiligen Martin zum Vorbild zu nehmen und mit anderen zu teilen. Dazu findet in jedem Jahr die Aktion „Teilen wie Sankt Martin“ statt.

In diesem Jahr wurde für das Klever Kindernetzwerk Geld gesammelt. In allen Klassen wurde darüber gesprochen, was Kinder brauchen. Um Möbel für Kinder kaufen zu können, war die Bereitschaft groß, das Klever Kindernetzwerk finanziell zu unterstützen. Über 1.300 Euro wurden in den acht Klassen gesammelt und konnten nach drei Wochen dem Klever Kindernetzwerk übergeben werden. Neben einer Geldsammlung haben die Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren immer auch Süßigkeiten aus ihrer Martinstüte abgegeben. Leider gab es diese im November nicht, da der große Martinszug abgesagt werden musste. In Abstimmung mit der Kinderkiste Flic-Flac aus Kleve wurden daher sehr gut erhaltene Kinderkleidung gesammelt. Das Team des Sozialdienstes katholischer Frauen im Kreis Kleve, die diese Second-Hand-Möglichkeit für Kinder betreiben, konnte sich über 19 Umzugskartons freuen, die Winterkleidung für Kinder enthielten. Die Kinder der St. Michael Grundschule Reichswalde konnten so ganz nah erleben, dass sie anderen helfen können – dass sie teilen können wie Sankt Martin.