Schenkenschanz wurde am Mittag wieder zur Insel

Um 13 Uhr lag der Emmericher Pegel bei 751 cm. Bei diesem Wasserstand wird die Landverbindung Griethausen – Salmorth – Schenkenschanz, die Rheinstraße überflutet. Das Rheintor in Griethausen steht noch offen.

In den nächsten zwei Tagen soll der Pegel laut „ELWIS-WSV“ (Elektronischer-Wasserstraßen-Informationsservice und Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung) nur noch um ca. 25 cm ansteigen.

Das Technische Hilfswerk (THW) steht jedoch schon in Düffelward bereit um Mensch- und Materialtransporte zu übernehmen.