Kreis Kleve. Sie haben ihr nächstes Ziel schon fest im Blick: Der Kreis Kleve stellte zum 1. September drei junge Nachwuchskräfte ein, die drei Jahre lang als Kreisinspektor-Anwärterin oder Kreisinspektor-Anwärter mit einem dualen Studium Theorie- und Praxismodule kombinieren. Ihre berufliche Ausbildung erfolgt durch den Bachelor-Studiengang „Allgemeine Verwaltung“ im Fachbereich „Kommunaler Verwaltungsdienst“. Lars Johnson aus Goch, Igor Lotz aus Kleve und die aus Rees kommende Franziska Stein erhielten jetzt durch die Allgemeine Vertreterin des Landrats, Zandra Boxnick, ihre Ernennungsurkunden. „Der Kreis Kleve bildet für den eigenen Personalbedarf aus“, sagte Boxnick. „Die Aussicht auf eine anschließende Tätigkeit bei der Kreisverwaltung ist deshalb sehr gut.“

Das duale Studium setzt sich aus Theoriemodulen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und aus Praxismodulen in der Kreisverwaltung zusammen. Mit einem erfolgreichen Abschluss erwerben die Nachwuchskräfte den akademischen Grad des „Bachelor of Laws“. Die Ausbildung ist ein zukunftsorientierter Start für die Beamtenlaufbahn des allgemeinen Verwaltungsdienstes der Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt.

Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis orientiert sich die Ausbildung ganz konkret am Anforderungsprofil der künftigen beruflichen Tätigkeit. Die an der Hochschule gelernte Theorie kann in den Praxismodulen in der Kreisverwaltung unmittelbar angewandt und vertieft werden.