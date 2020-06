Der Abiturjahrgang 2020 des Konrad-Adenauer-Gymnasiums (KAG) in Kleve schreibt sowieso Geschichte: Keine Party wegen Corona, dafür aber Abschlussprüfungen mit einem guten Ergebnis: Tolle 20 Zeugnisse mit einer 1 vor dem Komma , und sogar eine 1,1!

"Es war dann auch eine in vielerlei Hinsicht besondere Zeugnisübergabe! Vor einem halben Jahr hätte schließlich niemand gedacht, dass diese Feier in der Turnhalle stattfinden würde, oder dass die AbiturientInnen, ihre Eltern und Erziehungsberechtigten sowie die LehrerInnen Mundschutz zum Anzug und zum Abendkleid tragen würden", lesen wir auf der Homepage der Schule. "Das Vorbereitungsteam hatte an alles gedacht, und so wurde diese Feier auch besonders schön. Sogar in der sonst recht kahlen Turnhalle war es dank Blumendeko, rotem Teppich und Mini-Bigband, schicker Abendkleider und gediegener Anzüge möglich, eine angemessene und feierliche Atmosphäre herzustellen. Somit bildete diese Zeugnisübergabe einen würdigernund gelungenen Rahmen für den Abschluss der Schullaufbahn unserer (einstigen) Q2. Ein herzliches Danke an alle, die dazu beigetragen haben!"

Die Reifeprüfung bestanden haben: Assi, Grace, Auffarth, Meret, Baruti, Jetë, Bauer, Lena, Beem, Niklas, Bertrams, Darvin, Brüx, Lea, Brzinzky, Lina, Bucksteeg, Greta, Cattelaens, Eva, Cattelaens, Finn, Dercks, Jule, Dückerhoff, Sophie Externbrink, Finn, Eykholt, Tyra, Fassbender, Melina, Feldmann, Marie-Sophie, Frericks, Jan-Ole, Groenewald, Maren, Heilen, Jannis, Hell, Marie, Hermsen, Mila, Janßen, Alicia, Janssen, Nicolas, Jaspers, Janis, Joumaa, Sidrah, Keßler, Joleen, Killewald, Sidney Maya, Klunder, Victoria, Kohl, Marie-Christin, Köster, Nils, Kurze, Lea Marah, Lade, Annika, Lopez, Azahara, Markowski, Wiktor, Merling, Philipp, Meßing, Nika, Möllmann, Clara-Marie, Müller, Nils, Naumann, Felix, Neifeind, Lukas Nissing, Moritz, Oster, Bela, Osterkamp, Antonia, Pantelatos, Michael, Parker, Tara, Parker, Thomas Peters, Marcel, Rambach, Merle, Ruhnke, Theresa, Scheidtweiler, Henrik, Schröter, Chiara, Tajsich, Josephine, Tscherny, Lisa, Unkrig, Arne, van Engelen, Franka, van Huet, Lotta, Vogel, Paul, von Ilsemann, Jorinde, Weigel, Melina, Werschmann, Franziska, Willemsen, Elin, Wittner, Denis und Zwanziger, Jannik