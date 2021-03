Wir sind zutiefst betroffen von dem für uns völlig unerwarteten Tod von Birgit Merfeld.

Unsere bekannte Bürgerreporterin war seit 2012 engagiertes und beliebtes Mitglied unserer Nachrichtencommunity www.lokalkompass.de.

Mit 211 Beiträgen aus den verschiedensten Bereichen begeisterte sie die Wochenblatt-Redaktion und unsere Leser gleichermaßen.

Ob zu Zeiten des Karnevals in Sitzungssälen, vor unzähligen Musikbühnen und auf Festivals des Niederrheins, bei Vereinsaktivitäten wie denen der Flying Familli oder von Herzenswunsch Niederrhein, in der freien Natur mit oder ohne Pferd - Birgit war fester Bestandteil und gehörte mit ihrer Kamera einfach dazu. Auch viele Paare legten den schönsten Tag ihres Lebens vertrauensvoll in ihre Hände, denn sie wusste Augenblicke wie diese festzuhalten. Ihre wunderbaren Fotos waren meist begleitet von ebenso wunderbaren Texten, die deutlich zeigten, welchen Dingen im Leben sie Bedeutung zumaß.

Ohne Birgit Merfeld, die uns und unsere Leser an so vielen schönen Momenten des Lebens teilhaben ließ, wird es vielerorts stiller werden.

Wir werden sie, ihre Bilder und ihr freundliches Wesen in ehrenvoller und dankbarer Erinnerung behalten.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt ihrer Familie, Angehörigen und Freunden.

Für die Redaktion

Petra Zellhofer-Trausch, Tim Tripp & Franz Geib