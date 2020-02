Unwetterwarnung - kein Unterricht an den Grundschulen und weiterführenden Schulen der Stadt Kleve sowie am Berufskolleg

Kleve. Nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes ist in ganz Nordrhein-Westfalen in der Nacht von Sonntag, 9. Februar, auf Montag, 10. Februar, mit schweren Sturm- und Orkanböen zu rechnen, die den ganzen Montag noch anhalten sollen.

Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler entfällt aus diesem Grund am Montag, 10. Februar, der Unterricht an den Grundschulen, an der Karl Kisters Realschule, an der Joseph Beuys Gesamtschule, an der Gesamtschule am Forstgarten, am Freiherr-vom-Stein Gymnasium und am Konrad Adenauer Gymnasium in Kleve.

An allen Standorten (Kleve, Goch, Bedburg-Hau und Haus Riswick) des Berufskollegs Kleve des Kreises Kleve sowie am Collegium Augustinianum Gaesdonck findet aufgrund der Unwetterwarnung am Montag ebenfalls kein Unterricht statt.