Hallo, mein Name ist Justus und ich bin noch ein Baby. Ich wiege gerade mal so viel wie eine Mandarine!

Man hat mich am Tage in einem Garten gefunden. Und dabei sieht man uns eigentlich erst zu den Abendstunden.

Kurz drauf wurde meine Schwester ausfindig gemacht.

Nachdem die Igelfinder nach meiner Mama gesucht haben, wurde auch sie endlich gefunden.

Ich habe Hilfe bei dem Menschen gesucht und habe sie gefunden. Meine Mama steckt

e im Zaun fest und hat sich ganz schwer am Bein verletzt. Bei ihr wurden noch meine anderen Geschwister gefunden. Insgesamt sind wir 6 Igel Kinder.

Wusstet ihr das es Igelpfleger gibt? Wir wurden dort hin gebracht und werden jetzt aufgepäppelt. Meiner

Mama geht es noch nicht ganz so gut. Sie hat das Bein offen und wird mit Medikamenten behandelt. Es scheint aber so, das sie es schaffen könnte.

Zumindest frisst sie wieder etwas. Wir können leider von ihr nicht mehr mit Milch versorgt werden, da Mama einfach zu schwach ist. Also kümmern Sie die Igelpfleger um uns. Wir bekommen bestimmte Milch. Die Milch die die Menschen trinken ist Gift für uns und macht ganz böse Bauchweh.

Wusstet ihr das die Igelpfleger alles selber bezahlen müssen? Meine Mama muss oft zum Tierarzt was alles Geld kostet. Die Medikamente die Behandlungen usw.

die Zeit die die Pfleger investieren ist der Wahnsinn. Tag und Nacht kümmern Sie sich um uns. 24 Stunden sind sie für uns da. Und sie bekommen keine Unterstützung. Sie machen es um uns zu helfen.

Manchmal gehen die Menschen auch einfach hin und kaufen sich so einen Mähroboter der von alleine auf uns zu fährt und viele meiner Kumpels einfach weg mäht. Einfach so... schwups.... tot sind meine Kumpels oder schwer verletzt.

Die Gärten die keine Blumen haben versuchen wir zu vermeiden. Die mögen wir nicht. Am liebsten haben wir die Gärten, die und was zu bieten haben. Gehölz und Sträucher wo wir uns verstecken können sind super für uns und die haben sogar viele Schnecken und Käfer.

Im Winter zb lieben wir es wenn ihr einfach etwas Laub für uns liegen lasst. Da kuscheln wir uns rein und verpennen den Winter so gut es geht.

Aber eigentlich wollte ich euch nur sagen das man die Arbeit der Igelpfleger nicht schätz weil kaum einer was von Ihnen weiß.

Ich bin meinem Finder so dankbar das er mich gefunden hat und sofort richtig reagiert hat. Mein Finder hat mich nicht einfach so mit genommen. Nein! Das darf man auch nicht. Mein Finder hat die Igelpfleger angerufen und um Rat gefragt bevor sie mich in einen Karton gepackt hat. Und wie mit der Igelpflegerin besprochen weiter gesucht hat.

Ich wollte mich in dieser Form einfach mal öffentlich bei den lieben Menschen bedanken die Tag und Nacht für uns da sind und vieles auf sich nehmen müssen.

Sie können nicht mal eben so in den Urlaub fahren oder einen ganzen Tag an den Strand gehen wenn sie so kleine Babys wie uns haben. Oder kranke Igel versorgt werden müssen.

In diesem Sinne Vielen vielen Dank!!!! Ist seit tolle Menschen und ich finde das muss belohnt werden. Meine Igel Finder spenden für meine Pfleger. Also falls ihr wen kennt der wen kennt dann spendet doch auch mal was.

Die Igelpfleger werden euch sehr dankbar sein und sich riesig drüber freuen!!!!

Wenn meine Mama wieder gesund ist kommen wir zurück in unsern Garten. Die Igel Finder warten schon auf uns.

Euer Justus