Bei einem ausgedehnten Spaziergang oder einer Wanderung am Kermisdahl am Rand der niederrheinischen Kreisstadt Kleve erfreute ich mich in diesen Mai-Tagen an einer wunderschönen Natur - sattes Grün, blühende Blumen und unterschiedliche Wasservögel - teilweise beim Brüten - erfreuen den Naturliebhaber und Wanderer .... oft mit Blick auf die Klever Schwanenburg ....

Ich hoffe Ihr genießt die Fotos von mir ....