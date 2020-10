Kleve. Am 04. Oktober 2020 fand die Jahreshauptversammlung der AG 60plus der SPD des Kreises Kleve im Clivia- Zentrum Kleve statt.Neben dem Gedenken an die in letzter Zeit verstorbenen Mitglieder,dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden, Heinz Boskamp und einem Rückblick auf die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 13. und 27. September, fanden unter der Leitung des SPD Kreisvorsitzenden, Norbert Killewald, die Wahlen zum Vorstand der Kreis Klever SPD AG60plus statt.

Zum Vorstand gehören nun als erster Vorsitzender Heinz Boskamp, als Stellvertreter Maria Boskamp und Jürgen ter Meer, als Schriftführer fungiert Franz-Josef Hauzirek und als Pressewart Willi Ratsak. Zum Beisitzer wurden Gerda Gorißen, Hans Kocks, Stefan Geier und Wolfgang Müllers bestellt. Die gewählten Personen bedankten sich für das ihnen entgegengebrachte Vertrauen.Nach einer kurzen Aussprache zu den Kommunalwahlergebnissen und einem Ausblick auf die nächsten Aktivitäten der AG 60 Plus endete die Veranstaltung unter dem Beifall der Teilnehmenden.