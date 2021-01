Nach zwanzig Jahren als AOK-Regionaldirektorin ist Barbara Nickesen zum Jahresende in den Ruhestand gegangen. Barbara Hendricks, SPD-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve, nutzte die Gelegenheit, um ihr für die langjährige gute Zusammenarbeit zu danken. „Barbara Nickesen hat in den letzten zwei Jahrzehnten mit ihrem unermüdlichen Einsatz sehr viel Positives für das Gesundheitssystem im Kreis Kleve bewirkt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, so Barbara Hendricks.

An dem Gespräch zum Abschied, das unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen stattfand, nahm auch Manrico Preissel teil, der Barbara Nickesen als Regionaldirektor nachfolgt. Ihm gratulierte Barbara Hendricks zu seinem neuen Amt und wünschte ihm alles Gute für diese neue Herausforderung.