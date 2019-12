Wenn die Familien zusammenkommen, um gemeinsam Heiligabend und Weihnachten zu feiern, gibt es nicht wenige Berufstätige, die in diesen Stunden für kranke und alte Menschen oder auch für Bürgerinnen und Bürger in Notsituationen da sind und ihnen helfen. Daran erinnerte Landrat Wolfgang Spreen bei seinem Besuch in der Rettungswache Kleve. Stellvertretend für alle Rettungsdienstkräfte und das Personal in der Kreisleitstelle besucht er traditionell am Heiligen Abend eine Rettungswache des Kreises Kleve und bedankt sich bei den diensthabenden Einsatzkräften. Gemeinsam mit dem Betriebsleiter des Rettungsdienstes, Jürgen Baetzen, brachte er den Rettungskräften eine kleine Aufmerksamkeit und wünschte ihnen ein frohes und ruhiges Weihnachtsfest.

Derzeit sind in den acht Rettungswachen des Kreises Kleve 185 Rettungsdienstkräfte tätig. Zusätzlich gibt es zehn Auszubildende zum Notfallsanitäter sowie 25 Mitarbeiter in der Kreisleitstelle. Im Jahr werden rund 42.000 Einsätze durchgeführt, davon etwa 26.000 Rettungseinsätze und 16.000 Krankentransporte.