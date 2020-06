Klever Einzelhändler präsentierten im Juni 1975 - als vor 45 Jahren - ein neues Logo für die Stadt Kleve: "Verlier' dein Herz an Kleve" war auf dem Aufkleber zu lesen- mittendrin ein vierbkättriges Kleeblatt. Entworfen hatte das Motiv der der Klever Graphikkünster Walter Flinterhoff. Die damalige "Kleeblatt-Gruppe" um den Apotheker Heinz Scholten wollte damit ein Zeichen setzen, dass die Stadt endlich mehr Imagewerbung betreiben sollte. 20.000 Aufkleber wurden damals in Auftrag gegeben, schmückten so manches Heckfenster am Auto und waren auf vielen Laternenmasten in der Innenstadt zu sehen.