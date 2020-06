Fridays for Future: Zeugnisausgabe an die Stadt Kleve

In einer Woche ist es soweit: Nach einem Jahr Klimanotstand kommt es für die Stadt Kleve nun zur Zeugnissausgabe.

Erste online Demonstration: Am 24. Juni ab 16:00 veranstaltet Fridays for Future Kleve seine erste online Demonstration.

Geplant ist das demonstrative Auslegen von Plakaten und Bannern vor dem Klever Rathaus auf der Grasfläche neben der Minoritenstraße.

An dem 24. Juni wird es zwar nicht genau ein Jahr her sein, dass der Klimanotstand in und für Kleve ausgerufen wurde, doch es ist der Tag der letzten Klever Ratssitzung für das aktuelle Schuljahr. Für die „Fridays for future“-Bewegung in Kleve wird dieser Tag dadurch zum Stichtag der Zeugnisausgabe an die Stadt Kleve. Mit dem Klimaschutzmanager der Verwaltung, der Bürgermeisterin Frau Northing und den Kandidat*Innen für das Bürgermeister-Amt sind Interviews zu diesem Thema geplant, welche

live auf YouTube und Instagram gestreamt werden.

Der Bewegung ist dabei das Einhalten von Hygiene-Standards ein wichtiges Anliegen. So sollen durch massig Plakate die Masse von Menschen ersetzt werden. Sicherheitsabstand und Mund-Nasen-Schutz wird während der Demonstration eine unausweichliche Pflicht darstellen.

Kontakt zur Gruppe finden alle Interessierten unter der E-Mail-Adresse kleve@fridaysforfuture.de

oder in der WhatsApp – Gruppe, die man unter fridaysforfuture.de/regionalgruppen findet. Die Gruppe nimmt gerne Plakate entgegen. Dazu haben sie in fast jedem Ort im Kreis Kleve eine Kontaktperson, die dieses entgegen nehmen kann. Bei Interesse soll die Gruppe per E-Mail angeschrieben werden.