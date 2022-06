Mit einer gemeinsamen Müllsammelaktion haben sich am Wochenende Vertreter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP, OK und SPD für ein sauberes Stadtbild und für den Umweltschutz eingesetzt. „Der achtlos weggeworfene Müll sieht nicht nur unschön aus, sondern trägt sich auch in den Boden ein, wird von Tieren aufgenommen und beschmutzt unsere Umwelt und das Grundwasser“, erklärt Initiator Oliver Roth. „Außerdem ist die Aktion eine gute Gelegenheit, mit dem Bürger ins Gespräch zu kommen“.

Die Klever Umweltbetriebe (USK) stellten Müllsäcke, Arbeitshandschuhe und Zangen zur Verfügung. zum Schluss der Aktion am Samstag Nachmittag kamen rund 60 Säcke zusammen, die am Betriebsgelände an der Brabanter Straße abgegeben wurden.

Fotos: Thomas Velten