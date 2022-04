Landeswahlausschuss hat der Beschwerde der Kreiswahlleiterin gegen die Zulassung des Wahlvorschlags der AfD für den Wahlkreis 55 – Kleve II – stattgegeben

Der Landeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am heutigen 08. April 2022 der Beschwerde der Kreiswahlleiterin gegen die Zulassung des Wahlvorschlages der Alternative für Deutschland (AfD) für den Wahlkreis 55 - Kleve II - durch den Kreiswahlausschuss stattgegeben.

Nach dem Beschluss des Landeswahlausschusses stehen die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 15. Mai 2022 im Wahlkreis 55 - Kleve II - endgültig fest und die Stimmzettel für den Wahlkreis können gedruckt werden.

Damit tritt kein Direktkandidat für AfD im Wahlkreis 55 - Kleve II - an (Erststimme). Die Landesliste ist von der Entscheidung nicht betroffen. Diese kann mit der Zweitstimme gewählt werden.