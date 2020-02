Kleve: Spontandemo gegen Faschismus

Heute am 6. Februar fand in Kleve eine von der Klever Fridays for Future-Gruppe organisierte Demonstration unter dem Motto „Zeichen gegen Faschismus setzen“ statt. Vor dem Rathaus versammelten sich rund 150 Menschen, darunter die Klever Bürgermeisterin Sonja Northing und viele Politiker quer durch die Parteien.

Beobachtet und auch mit Zwischenrufen wurde die Demo von einigen AfDlern.

150 Menschen – m. E. viel zu wenige! Anscheinend hat man immer noch nicht so richtig verstanden was sich in Thüringen abgespielt hat. Gestern habe ich mit der Überschrift „Thüringen: Machtübernahme durch die Hintertür“ darüber berichtet. Natürlich wurde ich heute darauf angesprochen - das kann man doch nicht mit der Machtübernahme 1933 vergleichen. Und doch, denn ich hatte weniger 1933 im Kopf, denn das war nur die Folge des Vorspiels. Bereits drei Jahre zuvor gelang es der NSDAP in einem Bundesland mit in die Regierung zu kommen und das mit nur 6 Mandaten. Das Mitregieren der NSDAP wurde, wie heute, durch das Versagen, z.B. der Deutschen Mittelstandspartei ermöglicht. Und nun schließt sich der Kreis – es spielte sich damals in Thüringen ab.