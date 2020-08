Kleve WordCafé - „Rund ums Frau sein“

Am 25.08. erwartet uns prominenter Grüner Besuch aus Krefeld. Seit 2013 ist Ulle Schauws nun Mitglied des Deutschen Bundestags. Die vergangenen Monate haben uns wieder einmal gezeigt, was für ein facettenreiches Leben die meisten Frauen führen und auf welche immer wiederkehrenden Probleme sie dabei stoßen. Dabei treffen diese Probleme nicht nur Frauen im fernen Osten, sondern auch direkt hier bei uns vor der Haustür in Kleve.

Gemeinsam mit unserer Abgeordneten wollen wir nun in der Form eines WordCafés einen Raum für Austausch und Diskussion zu verschiedenen Themen „Rund ums Frau sein“ bieten. Dabei wollen wir uns mit Ihnen z.B. über Sexismus, die gesundheitliche Situation von Frauen, Rassismus und die LGBTQ+ Community austauschen.

Da Frauenpolitik aber eben nicht nur Frauen betrifft wird auch unser Bürgermeisterkandidat Rolf Janßen vor Ort sein um zu hören, welche Anliegen Frauen in Kleve haben.

Die Veranstaltung beginnt am 25.08. um 18:00 auf im Innenhof des Pannier Geländes.

Wir bitten Sie darum einen Mund-Nasenschutz mitzubringen.

Elena Janßen aus Bedburg-Hau Spitzenkandidatin Kreis Kleve für BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN