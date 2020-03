Das Coronavirus verunsichert viele Menschen auch im Kreis Kleve. Keiner kann sagen, was uns noch bevorsteht. Ob wir wie in Italien oder anderen Ländern noch weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben zu erwarten haben. Schon jetzt sind die Herausforderungen besonders im Gesundheits- und Pflegebereich deutlich zu spüren: „Gerade in diesen schwierigen Zeiten leisten die Gesundheits- und Pflegekräfte einen unermesslichen Beitrag in ihren täglichen Einsätzen. Für diese großartigen Dienste bedanke ich mich als Landrat des Kreises Kleve sehr herzlich bei Ihnen. Ich weiß, dass Ihnen viel abverlangt wird und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie zwischen Ihren Einsätzen Zeit finden, Ihre Kräfte zu regenerieren, damit die besondere Lage zu meistern ist“, so Landrat Wolfgang Spreen. Er bittet die Bevölkerung, die Empfehlungen und Hinweise im Umgang mit dem Coronavirus dringend einzuhalten, damit die Anzahl der Infektionen im Kreis Kleve medizinisch händelbar bleibt.

