Kleve. Mit diesem Titel hatten die grünen Frauen kürzlich zu einer Veranstaltung aufs Panniergelände eingeladen.

Etwa 30 Frauen und Männer diskutierten zu den Themen Sexismus, Rassismus, Gesundheit, LGBTQ und Gleichstellung. Angeregt durch eine einführende Rede der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ulle Schauws aus Krefeld, wurde in einem World-Cafe an den verschiedenen Themen gearbeitet. Dabei wurden den zukünftigen Ratsfrauen in der Stadt und dem Kreis Kleve viele Ideen und Anliegen zur Frauen- und Geleichstellungspolitik mit auf den Weg gegeben. Auch der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Rolf Janssen diskutierte mit. Er zeigte sich beeindruckt und auch ein wenig überrascht, wieviel Handlungsbedarf in Sachen Gleichstellung besteht.

Gleichstellung ist leider immer noch nicht selbstverständlich. „Emanzipation braucht Mut, Tatkraft, Männer und Frauen gleichermaßen und viel Zeit“, so Ulle Schauws am Ende dieser gelungenen Veranstaltung. „Emanzipation braucht Mut, Tatkraft..."