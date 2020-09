Das Klever Wochenblatt informiert über die aktuellen Ergebnisse Kreis Kleve. Am kommenden Sonntag wird im Kreis Kleve ein zweites Mal gewählt. Um das Amt des Landrates oder der Landrätin kommt es ebenso zur Stichwahl, wie um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Kleve und Bedburg-Hau. Wir bieten am Sonntag ab 13 Uhr, einen Live-Ticker zur Wahl unter www.lokalkompass.de/kleve an. Wir berichten dort über die Wahlbeteiligung, erste Hochrechnungen und stellen die einzelnen Kandidaten nochmals vor. Auch zur Stichwahl wird es in keiner der Kommunen in unserem Erscheinungsgebiet eine Wahlparty geben. Daher versorgen wir sie mit den aktuellen Neuigkeiten und das im Minutentakt.