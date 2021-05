Kreis Kleve. Am heutigen Dienstag, 25. Mai, liegen dem Kreisgesundheitsamt um 0.00 Uhr insgesamt 11.050 bestätigte Corona-Infektionen seit Beginn der Corona-Pandemie vor. Das sind 8 mehr als am Pfingstmontag.

Zahlen in den Städten/Verbreitungsgebiet des Wochenblatts.

453 in Bedburg-Hau

228 in Emmerich

1.468 in Geldern

1.066 in Goch

406 in Issum

373 in Kalkar

352 in Kerken

1.009 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer

1.780 in Kleve

454 in Kranenburg

675 in Rees

168 in Rheurdt

624 in Straelen

188 in Uedem

265 in Wachtendonk und

528 in Weeze.

13 Indexfälle befinden sich noch in Bearbeitung und können daher noch nicht den einzelnen Kommunen zugeordnet werden.

Es muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.

Im Kreis

11.050 bestätigte Corona-Fälle

10.457 gelten als genesen

179 Personen sind verstorben.

Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 33 Personen im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz: 54,1

Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in eine Allgemeinverfügung aufnimmt. Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Di., 25.05. – 54,1

Mo, 24.05. – 61,4*

So, 23.05. – 61,4*

Sa., 22.05. – 73,3

Fr., 21.05. – 76,5

Do., 20.05. – 74,2

Mi., 19.05. – 77,8

Di., 18.05. – 79,7

Achtung: Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der „Corona-Notbremse“ nicht relevant.

Rat und Hilfe

Sollten Sie ärztliche Hilfe oder medizinische Beratung brauchen, wenden Sie sich umgehend telefonisch an den Hausarzt oder den ärztlichen Notdienst unter Angabe der Beschwerden und Mitteilung unter der Nummer 116 117.