Aufgrund des hohen Aufkommens im Zustelldienst vor den Feiertagen kann es hier vereinzelt zu späteren Zustellungen bis Anfang Januar kommen. Über die Homepage der Stadt Kleve ist er bereits verfügbar.

Plastikmüll vermeiden

Einige Dinge ändern sich. Entsprechende Informationen finden sich dort, auch ein Hinweis zu einmalig veränderten Abfuhrrhythmen in einigen Bezirken zum Jahreswechsel. Anfang Januar 2021 löst die Gelbe Tonne den Gelben Sack ab. So können allein in der Stadt Kleve jedes Jahr über 1,3 Millionen Plastiksäcke eingespart werden. Dies entspricht einer Jahresmenge von etwa zehn Tonnen Kunststoff. Haushalte bekommen die neuen Abfallbehälter zwischen dem 11. Januar und 6. Februar. Sie können sofort benutzt werden. Wer bereits eine Gelbe Tonne besitzt, kann sie kostenlos abholen lassen.

Um die Gebühren stabil halten zu können, seien einige Änderung notwendig, teilt die Stadt mit. Die betrifft die Altglasbehälter. Sie werden künftig an zwei Tagen abgefahren. Bisher sammelten die USK Wertstoffe im achtwöchigen Turnus. Die Erlöse decken bei weitem nicht die Kosten für die Abfuhr. Die Abholung erfolgt nun nach telefonischer Anmeldung.

Öffnungszeiten angepasst

Der Wertstoffhof ist im neuen Jahr mittwochs von 8 bis 12 und 13 bis 16, donnerstags und freitags zwischen 10 und 12 sowie von 13 bis 18, samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Neue Öffnungszeiten der USK-Verwaltung: montags bis mittwochs von 8 bis 16, donnerstags bis 17.30, freitags bis 12 Uhr.