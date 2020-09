Am 13. September 2020 haben wir die Wahl, denn dann finden die Kommunalwahlen 2020 statt. Wer nicht bereits per Briefwahl seine Kreuze gemacht hat, wird an diesem Tag zum Wahllokal gebeten.

Kommunalwahlen sind wichtig und eben nicht als Kleinigkeit und unwichtig zu beurteilen. Nirgendwo sonst können wir so direkt mitentscheiden, was in unserem direkten Umfeld, nämlich in der Gemeinde oder Stadt, in der wir leben, passiert und wer die nächsten fünf Jahre die politischen Entscheidungen in unserem Wohnort fällen wird.

Auch Menschen mit Behinderung sind von diesem Recht nicht ausgeschlossen!

Fundierte Informationen finden Sie auf der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung NRW:

https://www.politische-bildung.nrw.de/wir-partner/themenspecials/kommunalwahlen-nrw-2020/

Dort finden Sie auch eine Broschüre mit dem Titel "einfach wählen gehen. Ihre Stimme zählt" in Leichter Sprache.

Sie haben Fragen zum Thema "Wählen mit Behinderung"? Dann nehmen Sie Kontakt zur EUTB® Kreis Kleve auf und lassen sich beraten.

02821 78 00 21 | teilhabeberatung-kreis-kleve@paritaet-nrw.org