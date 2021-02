Selbsthilfegruppen müssen zurzeit auf persönliche Treffen verzichten und können sich daher nur digital sehen. Die meisten Gruppen halten allerdings telefonisch oder per Messenger Kontakt. Die engagierten Ansprechpersonen der Selbsthilfegruppen versuchen alles, die Mitglieder zu erreichen und sich bestmöglich in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Damit ein Austausch zwischen den unterschiedlichen Selbsthilfegruppen im Kreis Kleve möglich ist, bietet das Selbsthilfe-Büro in regelmäßigen Abständen einen digitalen Austausch an.

Wie geht es den anderen in dieser Zeit? Was hilft den Selbsthilfegruppen? Was wurde bereits von anderen ausprobiert? Was kann ich davon mitnehmen? Was ist auf meine Gruppe übertragbar?

Sie möchten Informationen zum Thema Selbsthilfe? Sie suchen eine Selbsthilfegruppe oder möchten eine Gruppe gründen? Dann nehmen Sie Kontakt zum Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve auf.

Telefon 02821 78 00 12

E-Mail: selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org