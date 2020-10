Nach der Erstauszeichnung 2017 konnte sich das Konrad-Adenauer-Gymnasium aus Kellen nun über eine Re-Zertifizierung als "Fairtrade-School" freuen. Viele Projekte wurden in den vergangenen zwei Jahren umgesetzt.

Kellen. Für Merel hat sich einiges geändert, seitdem sie mit dem Thema Fairtrade in Kontakt gekommen ist. "Es wird einem erst einmal bewusst, wie viel Arbeit es ist eine Tasche zu nähen, wenn man es selber macht. Wie kann diese Tasche dann so günstig hier vor Ort zum Kauf angeboten werden?", fragt sich die Schülerin der neunten Klasse. Unter anderem mit diesem Thema haben sich Schülerinnen und Schüler der sechsten und neunten Klassen in den letzten zwei Jahren beschäftigt. Neben selbst genähten Taschen ist auch ein Theaterstück mit dem Titel "Wie das faire T-Shirt nach Kleve kam" entstanden. Durch den Erlös aus dem Stück konnten direkt 200 Euro an die Organisation Human Wave India gespendet werden. Diese Organisation setzt sich für Kinder in den Hüttensiedlungen im Norden von Kalkutta ein. "Wir freuen uns, dass wir so motivierte Schüler haben, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. An unserer Schule geht es ja nicht nur um Faire gehandelte Produkte, sondern auch um den fairen Umgang untereinander", so Schulleiter Bernd Westerhoff. Auch für die kommenden zwei Jahre sind viele neue Projekte geplant, auf die sich die Schüler schon jetzt freuen.