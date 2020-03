Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich im Kreis Klever immer weiter aus. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt laut Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums im Kreis Kleve bereits bei 32. (Stand Sonntag, 11.30 Uhr).

Zuletzt hatte der Kreis Kleve am Freitag die Zahl von 10 bestätigten Fällen veröffentlicht. Am Wochenende wurde die Öffentlichkeit aus dem Kreishaus in Kleve bisher nicht informiert. Das Land NRW veröffentlicht dagegen einmal am Tag aktuelle Zahlen.