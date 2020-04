Insgesamt 317 Menschen sind bisher im Kreis Kleve positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon sind 25 in Bedburg-Hau, 19 in Emmerich am Rhein, 38 in Geldern, 20 in Goch, 24 in Issum, 19 in Kalkar, 27 in Kerken, 23 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 28 in Kleve, 5 in Kranenburg, 35 in Rees, 8 in Rheurdt, 26 in Straelen, 5 in Uedem, 5 in Wachtendonk und 5 in Weeze. In Klärung befinden sich 5 Meldungen.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Dienstag (7. April 2020) auf sechs. Nach Angaben des Kreis Kleve handelt es sich um einen 92-jährigen Mann aus Straelen, der an Vorerkrankungen litt.

135 Personen gelten als geheilt, 25 Personen befinden sich im Krankenhaus. Bislang wurde für 1.334 Personen häusliche Quarantäne angeordnet (Stand: 07.04.2020, 9.30 Uhr).