Auch im neuen Jahr berät die EUTB Kreis Kleve (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) Menschen mit Behinderung an verschiedenen Standorten im Kreis Kleve.

Am Mittwoch, 05.01.2022, sowie in allen folgenden ungeraden Kalenderwochen, finden Ratsuchende in der Familienbildungsstätte Geldern, Boeckelter Weg 11, die EUTB-Beratung in der Zeit von 15.00 - 17.30 Uhr vor. Angesprochen sind alle Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung, sowie deren Angehörige im Südkreis Kleve.

Beratungsthemen sind z.B. Assistenzleistungen, Persönliches Budget, selbständiges Wohnen, Pflege und Betreuung, Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen der sozialen Teilhabe, Schwerbehinderung und Ausweis, so wie viele andere.

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten unter 0 28 21 / 78 00 21 oder teilhabeberatung-kreis-kleve@paritaet-nrw.org. Vor Ort gelten die jeweiligen Hygieneregeln der Familienbildungsstätte.

Foto: Alex Andrews von Pexels