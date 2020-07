Selbsthilfe-Büro bietet wieder persönliche Beratung an

Sie wünschen Beratung, Auskunft oder Information zu Themen rund um das Thema Selbsthilfe? Sie sind auf der Suche nach einer passenden Selbsthilfegruppe? Oder möchte selbst eine Selbsthilfegruppe gründen?

Dann melden Sie sich unter 02821 78 00 12 oder selbsthilfe-kleve@paritaet-nrw.org beim Selbsthilfe-Büro Kreis Kleve.

Seit Mitte März hat das Selbsthilfe-Büro lediglich telefonisch, per Mail oder Videokommunikation beraten können. Ab sofort sind nun auch wieder persönliche Beratungen in der Geschäftsstelle des Paritätischen in Kleve, Nassauerstraße 1, unter Einhaltung des vorliegenden Hygienekonzepts möglich. Eine vorherige Terminabsprache (Telefon oder E-Mail) ist dazu notwendig.