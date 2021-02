Der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes ist mit seinen Angeboten auch während der Corona-Pandemie eine wichtige Anlaufstelle.

„Unsere Beratung, Hilfe und Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen, psychischen Störungen und Behinderungen sind wichtige Hilfsangebote, damit diese Menschen bei den besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie nicht auf sich allein gestellt sind“, so Amtsärztin Dr. Martina Scherbaum.

Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve bietet außerdem ein Beratungs- und Testangebot für HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen an. Je früher eine HIV-Infektion festgestellt wird, umso besser können die Möglichkeiten einer Behandlung ausgeschöpft werden. „Auch in der Corona-Pandemie ist eine individuelle Begleitung, Beratung und Hilfe unerlässlich. Daher möchten wir die Menschen gerade in der jetzigen Situation dazu ermutigen, das kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratungs- und Testangebot des Gesundheitsamtes in Anspruch zu nehmen", betont Dr. Scherbaum.

Telefonische Beratung ausgeweitet

Alle bestehenden Angebote werden in Hinblick auf die Corona-Pandemie unter größtmöglichen Schutzvorkehrungen durchgeführt. Aus diesem Grund wird auch die einfache telefonische Beratung ausgeweitet. Vorab ist eine Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle im Gesundheitsamt des Kreises Kleve unter Tel. 0282185-507 und 85-326 sowie 02831391-829 erforderlich.

Außerhalb der Öffnungszeiten können sich betroffene Personen an den ärztlichen Notdienst unter 116117 oder gegebenenfalls an die Telefonseelsorge unter 08001110111 oder 08001110222 wenden.