Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) ist eine Beratungsstelle für Menschen, die aufgrund einer Behinderung in ihrer Teilhabe eingeschränkt sind. Dabei kann es sich um eine körperliche, geistige oder seelische Beeinträchtigung oder um eine Sinnesbeeinträchtigung handeln.

Themen der Beratung sind Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Teilhabe an Bildung, zur Sozialen Teilhabe sowie unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen.

Die Beratung ist kostenlos, an den individuellen Fragen und Wünschen des Menschen mit Behinderung orientiert und erfolgt unabhängig von Kostenträgern und Leistungserbringern.

Zu erreichen ist die EUTB unter 0 28 21 78 00 21, teilhabeberatung-kreis-kleve@paritaet-nrw.org und persönlich, nach vorheriger Terminabsprache, in der Nassauerstr. 1, 47533 Kleve.