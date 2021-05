Am 2. Juni bietet Claudia Middendorf, Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie für Patient*innen in NRW, wieder eine telefonische Bürgersprechstunde an und ist unter 0211 85 53 818 von 12 - 18 Uhr erreichbar.

Die Bürgersprechstunde richtet sich an Menschen, die derzeit aufgrund ihrer Behinderung oder im Rahmen einer medizinischen Behandlung Probleme mit Behörden, Kostenträgern oder Einrichtungen haben. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Menschen mit (drohender) Behinderung können sich auch an die örtliche Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) wenden. Im Kreis Kleve ist diese unter 02821 78 00 21 oder teilhabeberatung-kreis-kleve@paritaet-nrw.org zu erreichen.