Eigentlich eine kleine Schande. Da hat ganz in der Nähe in Xanten ein Gradierwerk eröffnet und ich war noch nie da! Und bald es wird sogar ein zweites in Kevelaer geben.

Ja, ich war überrascht. Als ich hörte, dass es hier am Niederrhein Luftkurorte gibt. In meiner Erinnerung haben sich die Leute hier immer nur über die drückende Luft aufgeregt.

Also fahre ich an diesem frühlingshaften Samstag los, das Navi führt mich gut. Ich parke und laufe auf's Gratewohl los. Schnell findet mich das erste Schild mit der Übersicht über den Kurpark samt Rundweg.

Ich entscheide, direkt diesen Rundgang zu machen und bin gespannt, was ich entdecken werde. Als erstes leuchtende Frühblüher wie Krokus und Narzissen. Später lese ich, dass es im ganzen Gebiet Themengärten wie Schmetterlingswiese und Rosengarten gibt.

Ich erinnere mich, im letzten Sommer in den sozialen Medien Bilder einer großen Margeritenwiese gesehen zu haben, also dann muss ich nochmal hin :-) Ich schlendere vorbei an einem großen Spielplatz, einer Skateranlage und einem Workoutfeld, bevor ich eine Mühle samt Drachen erreiche.

Ah, die Kriemhild-Mühle, kombiniere ich, und besorge das von meinem Mann gewünschte Mühlenbrot. Als ich wieder rauskomme, fällt mein Blick zwischen Mühle und Klever Tor auf ein... Faultier im Baum. Ein Faultier?? Nicht nur Luftkurort sondern auch Exoten in der Römerstadt? Ein tolles Fotomotiv allemal und später googel ich, dass das süße Kerlchen vom Kindermalstudio Xanten zur Eröffnung angefertigt wurde.

Und dann endlich - das Gradierwerk! Dort wird Sole über Schwarzdorngeäst geleitet, was für den Besucher dem Genuss einer Meeresbrise simuliert und den gleichen wohltuenden Effekt haben soll. Na denn mal los... Faultier 2 richtet es sich bequem auf der Bank davor im Sonnenschein ein. Das Kneipp-Wasserbecken wird dann eben im Sommer getestet ;-)