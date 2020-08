An diesem heißen Sommertag kamen wir von einer Besichtigungstour Richtung Schwalmtal und wollten noch ein bisschen in der Nähe relaxen. Was bot sich dazu besser an als einer der zahlreichen Seen ringsum? So fuhren wir den Hariksee an und parkten auf einem der gebührenpflichtigen Plätze (2,50 € pro Tag).

Kurz auf der Wanderkarte orientiert, schlugen wir den für unsere Verhältnisse recht kurzen, nur 3,5 Kilometer langen, A5-Weg ein. Der uns vorbei an einem schönen Minigolfplatz mit interessanten Bahnen unter großen Bäumen zum See führte. Eine Miniburg stand dort, in ein Ausflugslokal eingebunden. Wir lasen, dass es sich um das Inselschlösschen, ursprünglich für die Jagd und andere Vergnügungen gebaut, handelte.

Und dann kam da dieses kleine Schiff mit Namen Patschel, was mich direkt an einen recht bekannten Otter erinnerte, angetuckert. Wollten wir nicht schon lange mal wieder so richtig raus aufs Wasser? Einfache Fahrt (2 € für Kinder, 3 € für Erwachsene) über den See gebucht, zurück wollten wir dann laufen. Der Mindestabstand ließ sich gut einhalten, und der Captain beglückte einige Kids damit, das Steuer zu übernehmen.

So angenehm, sich an diesem heißen Tag den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen! Interessant die kleine Insel inmitten des Sees, natürlich belagert von allen möglichen Wasservögeln. Am anderen Ende des Sees fanden wir einen weiteren Bootsverleih an der Mühlrather Mühle vor. Nach der kleinen Wanderung zurück am Seeufer und durch ein schattiges Waldstück hatten wir uns einen leckeren Kaffee und ein kühles Bier verdient ;-)