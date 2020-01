Eigentlich sollte ihr Büro ins Klärwerk einziehen. So war der Plan, als die 4 Freunde und Arbeitskollegen diesen ehemaligen Lost Place kauften. Doch schon bald siegte das Interesse an der Geschichte und der Technik dieses Baus. Das Büro der Firma Querfeldeins zieht nun ins Werksleiterhaus gleich nebenan.

"Hauptsache es ist schön", so steht es in großen Lettern über dem Eingang geschrieben. Und wie es das ist! Mich interessieren sowieso alte und geschichtsträchtige Orte und ich freue mich, dass wir ihn vergangenen Sonntag zu einer offenen Führung besuchen konnten. An die ehemalige Kläranlage erinnert ein leicht modriger Geruch, der um das imposante Jugendstil-Gebäude wabert.

Strahlender Sonnenschein verleiht dem mit Graffiti aus älteren Zeiten verzierten (oder verunstalteten, je nach Betrachtungsweise) Bau einen positiven Touch. Ich merke, wie ich mich in der Betrachtung verliere und so leider weniger den interessanten Ausführungen unseres Führers folge. Das hole ich jetzt alles auf der Seite des Klärwerks nach. Als wir nach drinnen gehen, bin ich in meinem Element. Foto um Foto wird auf Handy und Kamera gespeichert und die Welt da draußen für eine kurze Zeit vergessen.

Auch unterirdisch wird mit fortschreitender Instandsetzung wahrscheinlich bald etwas zu sehen sein. Ein Blick in die Unterwelt wurde uns schon jetzt gegönnt, später könne man auch mal in die Gänge heruntersteigen. Das alte Klärwerk soll später zudem auch als Location für Veranstaltungen und Feiern genutzt werden können. Ha, das würde ja mal eine coole Fete dort :-)

Zurück in der Natur waren schon einige Tische und Bänke aufgebaut und es gab Kaffee und Grillwürstchen für die große Gruppe. Der Eintritt für die Führungen ist frei, eine Spende zur Unterstützung des Projekts ist natürlich gerne gesehen.

Zum Schluss kam es noch zu einem unverhofften schönen Treffen mit einem Bürgerreporter, der auch vor Ort war. Seht / sehen Sie selbst!

Fotos: Michael & Christiane Bienemann