In einer der Ausflugsgruppen auf Facebook hatte ich eines Tages im Januar diese Bilder gesehen. Fabelwesen, Tiere, Gesichter und mehr mitten im Dickicht auf dem Gelände eines alten Betonröhrenwerks. Besonders angetan hatte es mir von Anfang an diese kleine Elfe. Klein aber ausdrucksstark hatte sie sich in einer der bemoosten Röhren niedergelassen. Und schnell stand fest: das möchte ich gerne live und in Farbe sehen!

Wood Art Gallery



Also flugs meinen Mann bequatscht tippte ich an einem Samstagmorgen Talweg 45 in Krefeld Hüls ins Navi ein. Nach einer knappe Dreiviertelstunde erreichten wir dann unser Ziel. Nein, es war nicht überlaufen dort. Herrliche Natur, blinzelnde Sonne durch den Dunst und einige Vögel, die laut vor sich hin krakeelten. Ein Pärchen schien dasselbe Ziel zu haben, aber auf dem Gelände kommt man sich kaum ins Gehege.

Die in 2015 kreierte Streetart verblasst an manchen Stellen. Doch an manchen Röhren leuchtet sie so intensiv, als wäre sie gerade erst geschaffen. Dann ist es soweit - voller Freude entdecke ich Hahn, Eule und Eichhörnchen. Fotomotive pur und ich knipse, was das Zeug hält. Doch wer wird die Elfe zuerst finden? Trotz der Adleraugen meines Mannes bin ich es, die das kleine Fabelwesen hinter Brombeerranken ausmacht.

Rhine Side Gallery



Hier verweilen wir etwas. Lassen die Kunst auf uns wirken. Anat Ronen heißt eine der Künstler*innen, die sich hier verewigt und "mein" Elfchen geschaffen hat. Die Sonne kommt durch und obwohl es so früh ist im Jahr, lassen wir uns auf einer der Bänke nieder und strecken das Gesicht in Wind und Licht. Da wir immer noch nicht genug haben :-) beschließen wir, auch noch die Rhine Side Gallery im alten Uerdinger Hafengebiet zu besuchen, wo es mindestens genauso viel Grafitti-Kunst zu bewundern gibt.

Weitere Infos findet Ihr / finden Sie hier:

Wood Art Gallery

Rhine Side Gallery